Онс Жабер сенсаційно поступається Мартіні Тревізан в третьому колі змагань в Гвадалахарі

Лідерка посіву змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі представниця Тунісу Онс Жабер не зуміла пробитися у чвертьфінал турніру. На стадії третього кола Онс за три години ігрового часу поступилась італійській спортсменці Мартіні Тревізан, яка займає 54-ту сходинку поточного світового рейтингу.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

3-й раунд





Мартіна Тревізан - (1) Онс Жабер - 6:7(4), 7:5, 6:3





Перший сет зустрічі пройшов в досить прогнозованому ключі: Онс тисне, а Мартіна тримається. Але ж, як трималась італійська тенісистка! Незважаючи на те, що цю партію вона програла, характер Тревізан заслуговує бурхливих овацій.





Спочатку Мартіна відігралась зі швидкого брейку у виконанні лідерки посіву. А потім Тревізан робила все, аби тримати свої подачі. За 3 останні гейми на подачу італійська тенісистка відіграла 11 брейк-поінтів. 7 із них, до речі, були сет-болами для Жабер. Втім, навіть упустивши таку кількість шансів Онс не розклеїлась і довела сет до перемоги на тай-брейці.





В другому сеті Тревізан продовжила демонструвати характер. Двічі італійська тенісистка рятувалась з брейку, причому одного разу Жабер навіть виходила подавати на матч. Мартіна вистояла і наприкінці партії сама оформила вирішальний брейк, перевівши таким чином поєдинок у третій сет.





А от у ньому свою гру вже диктувала сама Тревізан. В середині партії Мартіна вперше в матчі повела з геймом на прийомі в активі, правда за кілька хвилин Жабер оформила зворотній брейк під нуль. Мартіна не знітилась і моментально відновила перевагу в рахунку і після цього брейку успішно подала на перемогу в протистоянні.





У чвертьфіналі змагань в Гвадалахарі Мартіна Тревізан зіграє проти американської тенісистки Керолайн Доулхайд.





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