Даяна Ястремська дала бій, але все таки програла Вікторії Азаренко в другому колі змагань в Гвадалахарі



Даяна Ястремська поступається на стадії другого кола змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі. Українська тенісистка в двох партіях поступилась спортсменці без прапора Вікторії Азаренко, яка отримала на турнірі 10-й номер посіву. Даяна Ястремська поступається на стадії другого кола змагань категорії WTA-1000 в мексиканській Гвадалахарі. Українська тенісистка в двох партіях поступилась спортсменці без прапора Вікторії Азаренко, яка отримала на турнірі 10-й номер посіву.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

2-й раунд





(10) Вікторія Азаренко - Даяна Ястремська - 6:4, 7:6(5)





Фактично весь стартовий сет Даяні довелось провести у спробах не відпустити суперницю в потужний прорив. Азаренко дуже швидко повела в рахунку із брейком і всі сили кинула на те, щоб закріпити успіх. Але в двох наступних геймах на власній подачі Ястремська сумарно відіграла 6 брейк-поінтів. Правда, українська тенісистка при цьому особливої боротьби на прийомі нав'язати не зуміла, а без зворотнього брейку сподіватися на успіх в сеті було годі. У підсумку Азаренко так і взяла цей сет з мінімальною перевагою в один брейк.





А от другий сет почався куди цікавіше для Даяни. Українській спортсменці нарешті вдалось вперше в матчі відзначитися на прийомі, причому під нуль, але довго побути в ролі лідера Вікторія суперниці не дозволила.





Другий за сет брейк під нуль Ястремська оформила вже ближче до завершення цього відрізку матчу. Даяні лишалось тільки подати на сет, але з цим завданням українська тенісистка не впоралась. Більше того, Ястремська не реалізувала і 2 сет-боли, які у неї були в наступному геймі на прийомі. У підсумку Азаренко дотягнула до тай-брейку і на ньому оформила перемогу в зустрічі.





В третьому колі змагань в Гвадалахарі Вікторія Азаренко зіграє проти такої ж спортсменки без прапору - 7-ї ракетки турніру росіянки Вероніки Кудерметової.





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