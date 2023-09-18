Даяна Ястремська виходить в друге коло турніру в Гвадалахарі



Українська тенісистка Даяна Ястремська із перемоги починає виступи на змаганнях в Гвадалахарі. В матчі першого кола Даяна в двох партіях переграла місцеву спортсменку Ану Софію Санчес, яка займає більш ніж скромну 437-му сходинку світового жіночого рейтингу. Українська тенісистка Даяна Ястремська із перемоги починає виступи на змаганнях в Гвадалахарі. В матчі першого кола Даяна в двох партіях переграла місцеву спортсменку Ану Софію Санчес, яка займає більш ніж скромну 437-му сходинку світового жіночого рейтингу.





WTA-1000

Гвадалахара, Мексика

1-й раунд





Даяна Ястремська - (Q) Ана Софія Санчес - 7:6(1), 6:4





При всій повазі до мексиканської спортсменки і до того, як Ана Софія Санчес подолала кваліфікацію домашнього турніру категорії WTA-1000, варто відзначити, до Даяні Ястремській пощастило зі стартовою суперницею. І таким жеребом українська тенісистка мала користатися.





В обох партіях зустрічі Ястремська двічі виривалась вперед із брейками, але одразу дозволяла суперниці відіграти це відставання. Але, на щастя, Даяна знаходила аргументи, аби здобути перемогу в кожному із сетів. В стартовому відрізку матчу українка більш ніж впевнено лишила за собою тай-брейк, ну а в другій партії встигла оформити третій брейк, який Санчес вже не відіграла.





На перемогу в матчі Даяна Ястремська витратила майже 2 години ігрового часу.





В другому колі змагань в Гвадалахарі Даяна Ястремська зіграє проти переможниці матчу між 10-ю ракеткою змагань Вікторією Азаренко і американською тенісисткою Робін Монтгомері.





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