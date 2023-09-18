Даяна Ястремська виходить в друге коло турніру в Гвадалахарі
Українська тенісистка Даяна Ястремська із перемоги починає виступи на змаганнях в Гвадалахарі. В матчі першого кола Даяна в двох партіях переграла місцеву спортсменку Ану Софію Санчес, яка займає більш ніж скромну 437-му сходинку світового жіночого рейтингу.
WTA-1000
Гвадалахара, Мексика
1-й раунд
Даяна Ястремська - (Q) Ана Софія Санчес - 7:6(1), 6:4
При всій повазі до мексиканської спортсменки і до того, як Ана Софія Санчес подолала кваліфікацію домашнього турніру категорії WTA-1000, варто відзначити, до Даяні Ястремській пощастило зі стартовою суперницею. І таким жеребом українська тенісистка мала користатися.
В обох партіях зустрічі Ястремська двічі виривалась вперед із брейками, але одразу дозволяла суперниці відіграти це відставання. Але, на щастя, Даяна знаходила аргументи, аби здобути перемогу в кожному із сетів. В стартовому відрізку матчу українка більш ніж впевнено лишила за собою тай-брейк, ну а в другій партії встигла оформити третій брейк, який Санчес вже не відіграла.
На перемогу в матчі Даяна Ястремська витратила майже 2 години ігрового часу.
В другому колі змагань в Гвадалахарі Даяна Ястремська зіграє проти переможниці матчу між 10-ю ракеткою змагань Вікторією Азаренко і американською тенісисткою Робін Монтгомері.
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