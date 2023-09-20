Катаріна Завацька поступилась 2-й ракетці змагань в Пармі



Українська тенісистка Катаріна Завацька не зуміла пробитись в 1/4 фіналу змагань категорії WTA Challenger в італійській Пармі. На стадії другого кола Катаріна в напруженій боротьбі програла румунській спортсменці Ані Богдан, яка отримала на турнірі 2-й номер посіву. Завацька лишила за собою стартовий сет зустрічі, втім програла дві наступні партії. Українська тенісистка Катаріна Завацька не зуміла пробитись в 1/4 фіналу змагань категорії WTA Challenger в італійській Пармі. На стадії другого кола Катаріна в напруженій боротьбі програла румунській спортсменці Ані Богдан, яка отримала на турнірі 2-й номер посіву. Завацька лишила за собою стартовий сет зустрічі, втім програла дві наступні партії.





WTA Challenger

Парма, Італія

2-й раунд





(2) Ана Богдан - Катаріна Завацька - 4:6, 6:2, 6:4





Здавалось, що в стартовій партії матчу Катаріна ну вже точно не має шансів на успіх. Українська тенісистка провалила початок зустрічі проти Ани Богдан і дозволила суперниці піти у відрив одразу із двома брейками. Але з рахунку 1:4 Завацька влаштувала справжній камбек, виграла 5 геймів поспіль, 3 з яких на подачі суперниці, і взяла перший сет протистояння.





В другому сеті дебют знову лишився за Богдан. Ті самі два брейки зуміла оформити румунська тенісистка і, певно, тримаючи в голові результат першої партії, Ана до такої переваги поставилась максимально відповідально. Хоча, хто знає, чи не зуміла б Завацька влаштувати ще один камбек, якщо б при подачі Богдан на сет українська спортсменка реалізувала бодай один із трьох зароблених брейк-поінтів. Але Ана вистояла і перевела зустріч у вирішальний відрізок.





В ньому румунська тенісистка у серйозні відриви не тікала, але саме Ана була завжди на крок попереду. Двічі Завацька відігравалась з брейків, але третю програну подачу українська спортсменка ліквідувати вже банально не встигла.





В чвертьфіналі змагань в Пармі Ана Богдан зіграє проти 5-ї ракетки змагань Жаклін Крістіан із Бельгії.





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