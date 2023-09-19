Катаріна Завацька переграла Астру Шарму на старті Челленджера WTA в Пармі і перервала серію із 4-х поразок поспіль



Катаріна Завацька зуміла пробитися до другого кола змагань категорії WTA Challenger в італійській Пармі. В матчі стартового кола Катаріна в трьох сетах переграла представницю Австралії Астру Шарму, яка займає 148-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Завацька витратила навіть трохи більше двох із половиною годин ігрового часу. Катаріна Завацька зуміла пробитися до другого кола змагань категорії WTA Challenger в італійській Пармі. В матчі стартового кола Катаріна в трьох сетах переграла представницю Австралії Астру Шарму, яка займає 148-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Завацька витратила навіть трохи більше двох із половиною годин ігрового часу.





WTA Challenger

Парма, Італія

1-й раунд





Катаріна Завацька - (SE) Астра Шарма - 7:5, 4:6, 6:3





Вести в рахунку із брейком - 3:1. Потім програти дві власні подачі і опинитися в ролі наздоганяючої - 3:5. Дивом захистити власну подачу з сет-бола у суперниці. А потім взяти, оформити два поспіль брейки під нуль і лишити за собою стартовий сет. Таким, вартим голівудської екранізації, вийшов сценарій першої партії. Її, саме у зазначений вище спосіб, виграла Катаріна Завацька.





Сценарій другого сету виявився з куди менш закрученою інтригою. Шарма повела з брейком на самому початку партії, Завацька відігралась, але наприкінці сету знову програла власну подачу. Астра можливістю скористалась і перевела зустріч у третю партію.





І ось в ній, нарешті, почалась максимально рівна боротьба із впевнено виграними геймами на прийомі у виконанні обох спортсменок. Але десь із середини сету Завацька почала підтискати і створювати Шармі проблеми на подачі. Першу можливість для брейку Катаріна впустила. Але вже в наступному геймі на прийомі українська тенісистка досягнула мети - повела в рахунку із брейком і моментально успішно подала на матч.





Цією перемогою українська тенісистка перервала серію поразок, яка для Катаріни почалась ще в перших числах серпня і на сьогодні сягнула чотирьох програних поспіль матчів. В другому колі Челленджера в Пармі Катаріна Завацька зіграє проти другої ракетки турніру представниці Румунії Ани Богдан.





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