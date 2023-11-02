Грігор Дімітров впевнено здолав Александра Бубліка і став першим чвертьфіналістом Мастерса в Парижі



Представник Болгарії Грігор Дімітров впевнено виходить у чвертьфінальну стадію змагань категорії ATP Masters в Парижі. На стадії третього кола турніру Грігор в двох партіях переграв казахстанського тенісиста Александра Бубліка, який займає 33-тю сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Дімітров витратив всього трохи більше години ігрового часу. Представник Болгарії Грігор Дімітров впевнено виходить у чвертьфінальну стадію змагань категорії ATP Masters в Парижі. На стадії третього кола турніру Грігор в двох партіях переграв казахстанського тенісиста Александра Бубліка, який займає 33-тю сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Дімітров витратив всього трохи більше години ігрового часу.





ATP Masters

Париж, Франція

3-й раунд





Грігор Дімітров - Александр Бублік - 6:2, 6:2





Грігор Дімітров потужно почав зустріч і в самому дебюті матчу повів вже з двома брейками. Правда, одразу після другого успіху на прийомі болгарський тенісист під нуль програв власну подачу. Але Бублік повністю відіграти відставання не зумів. Навпаки, ближче до завершення партії Дімітров повернув собі перевагу в два брейки і спокійно завершив сет виграною подачею.





На початку другої партії здалось, що Бублік зможе повернути інтригу в матч, але з середини сету Грігор повернув собі ініціативу та двічі відзначився на прийомі. Обидва брейк-поінти, які в цьому відрізку матчу заробив представник Казахстану, Дімітров відіграв.





В чвертьфіналі Мастерса в Парижі Грігор Дімітров зіграє із переможцем матчу між Хубертом Хуркачем та Франсіско Черундоло.





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