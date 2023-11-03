Грігор Дімітров переграв Хуберта Хуркача у чвертьфіналі Мастерса в Парижі і позбавив польського спортсмена шансів відібратися на ATP Finals



Болгарський тенісист Грігор Дімітров стає першим півфіналістом змагань категорії ATP Masters в Парижі. На стадії 1/4 фіналу останнього Мастерсу в сезоні Грігор в трьох сетах переграв представника Польщі Хуберта Хуркача, який отримав в столиці Франції 11-й номер посіву. На перемогу в матчі Дімітров витратив 1 годину і 40 хвилин ігрового часу. Болгарський тенісист Грігор Дімітров стає першим півфіналістом змагань категорії ATP Masters в Парижі. На стадії 1/4 фіналу останнього Мастерсу в сезоні Грігор в трьох сетах переграв представника Польщі Хуберта Хуркача, який отримав в столиці Франції 11-й номер посіву. На перемогу в матчі Дімітров витратив 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.





ATP Masters

Париж, Франція

1/4 фіналу





Грігор Дімітров - (11) Хуберт Хуркач - 6:1, 4:6, 6:4





Стартовий сет зустрічі Дімітров виграв, що називається, в одну калитку. На самому початку зустрічі Грігор зумів повести в рахунку із брейком і не просто втримав цю перевагу, а й зміцнив її другим успіхом на прийомі. За першу партію Хуркач зумів взяти лишень 1 сет.





Але в другому сеті головним досягненням Хуберта було те, що він налагодив гру на власній подачі. Дімітров жодного разу так і не зачепився на прийомі, а сам наприкінці сету зіткнувся з труднощами на власній подачі і Хуркач з першого ж брейк-поінту відзначився на прийомі і цим брейком перевів зустріч у вирішальний сет.





В ньому ключовим став сьомий гейм. Саме в ньому Грігор скористався єдиним провалом польського спортсмена на подачі, оформив брейк і спокійно довів сет і матч до перемоги.





В півфіналі Мастерса в Парижі Грігор Дімітров зіграє із переможцем зустрічі між Стефаносом Ціціпасом і Кареном Хачановим. Ну а Хуберт Хуркач після цієї поразки втратив шанси напряму потрапити на Підсумковий турнір ATP. У Чемпіонській гонці поляк лишається на дев'ятому місці, але його ще можуть обійти той самий Карен Хачанов і Алекс де Мінор.





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