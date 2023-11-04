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Грігор Дімітров переграв Стефаноса Ціціпаса і став першим фіналістом Мастерса в Парижі


Болгарський тенісист Грігор Дімітров пробивається у фінал змагань категорії ATP Masters в Парижі. На стадії 1/2 фіналу Грігор в надзвичайно напруженому матчі здолав представника Греції Стефаноса Ціціпаса, який займає 6-ту сходинку поточного світового рейтингу. Перемогу Дімітров здобув на тай-брейці вирішального сету і витратив на неї трохи більше двох із половиною годин ігрового часу.

ATP Masters
Париж, Франція
1/2 фіналу

Грігор Дімітров - (7) Стефанос Ціціпас - 6:3, 6:7(1), 7:6(3)

У фіналі Матсерса в Парижі Грігор Дімітров зіграє проти переможця матчу між Новаком Джоковичем і Андрєєм Рубльовим.

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