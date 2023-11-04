Грігор Дімітров переграв Стефаноса Ціціпаса і став першим фіналістом Мастерса в Парижі

Болгарський тенісист Грігор Дімітров пробивається у фінал змагань категорії ATP Masters в Парижі. На стадії 1/2 фіналу Грігор в надзвичайно напруженому матчі здолав представника Греції Стефаноса Ціціпаса, який займає 6-ту сходинку поточного світового рейтингу. Перемогу Дімітров здобув на тай-брейці вирішального сету і витратив на неї трохи більше двох із половиною годин ігрового часу.