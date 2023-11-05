Новак Джокович впевнено переграв Грігора Дімітрова і всьоме виграв Мастерс в Парижі

Сербський тенісист Новак Джокович, який є лідером поточного чоловічого рейтингу, здобуває трофей на змаганнях категорії ATP Masters в Парижі. У фіналі змагань Новак в двох партіях впевнено здолав 17-ту ракетку світу представника Болгарії Грігора Дімітрова. На перемогу в титульному матчі Мастерса в столиці Франції Джокович витратив трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.





ATP Masters

Париж, Франція

Фінал





(1) Новак Джокович - Грігор Дімітров - 6:4, 6:3





Давайте будемо відвертими, Грігор Дімітров в Парижі показував найкращий, якщо не в кар'єрі, то, принаймні, за останні роки, теніс. Болгарський спортсмен вражав і стабільністю, і стійкістю, демонстрував характер та радував публіку шикарними і інколи навіть артистичними ударами.





Щодо гри Новака Джоковича були питання. Впевнених перемог на кортах паризького Мастерса у Новака в поточній кампанії було не так багато. Грікспора, Руне і Рубльова сербський тенісист обігрував в трьох партіях і часом бував дійсно на межі вильоту.





Але навіть такі передматчевій розклади не вплинули на підсумковий результат фіналу - Новак здобув прогнозований титул, показавши фантастично стабільний теніс високого рівня. По суті Джокович жодного разу не дав Грігору найменшої можливості зачепитися на прийомі. За весь матч Дімітров не заробив жодного брейк-поінта, натомість Новак стабільно напружував суперника.





В стартовому сеті сербському тенісисту вистачило єдиного брейку. А от в другій партії Новак ледь не постійно тиснув на Грігора і у підсумку Дімітров двічі не втримав власну подачу.





Новак Джокович всьоме виграє трофей на змаганнях ATP-1000 в Парижі. Сербський тенісист взяв 40-й титул на турнірах категорії Мастерс і загалом виграв ось вже 97-й трофей.





Теніс України в соцмережах: