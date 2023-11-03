Новак Джокович у несподівано непростому протистоянні здолав Таллона Грікспора в третьому раунді Мастерса в Парижі

Лідер поточного світового рейтингу сербський тенісист Новак Джокович не без проблем подолав стадію третього кола Матсерса в Парижі. Новак здобув вольову перемогу над представником Нідерландів Таллоном Гріксором, який займає 23-ю сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Джокович витратив 2 години і 40 хвилин ігрового часу.





ATP Masters

Париж, Франція

3-й раунд





(1) Новак Джокович - Таллон Грікспор - 4:6, 7:6(2), 6:4





Цікаво, що навіть у програній стартовій партії саме Новак першим відзначився на прийомі і доволі довго лідирував із брейком в активі. Але з рахунку 4:1 на власну користь Джокович примудрився двічі упустити власну подачу і програти 5 геймів поспіль, чого і вистачило Грікспору для перемоги в партії.





У другому сеті відзначитися на прийомі не зумів жоден із суперників, але ключовим в усьому поєдинку ледь не став 9-й гейм на подачі Джоковича. Таллон у ньому дістався до подвійного брейк-поінта, який за такого рахунку був ще й подвійним прихованим матч-болом для представника Нідерландів. Але Новак вистояв, а потім дуже впевнено забрав другий сет на тай-брейку.





У вирішальному сеті Джокович знову зумів доволі швидко відзначитися на прийомі. Грікспор відігрався, але кардинально перевернути хід боротьби, як це було у першому сеті, у Таллона не вийшло. У підсумку Новак ще раз взяв подачу суперника і довів зустріч до важкої перемоги.





У чвертьфіналі змагань в Парижі Новак Джокович зіграє проти данського спортсмена Хольгера Руне.





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