Новак Джокович у несподівано непростому протистоянні здолав Таллона Грікспора в третьому раунді Мастерса в Парижі
ATP Masters
Париж, Франція
3-й раунд
(1) Новак Джокович - Таллон Грікспор - 4:6, 7:6(2), 6:4
Цікаво, що навіть у програній стартовій партії саме Новак першим відзначився на прийомі і доволі довго лідирував із брейком в активі. Але з рахунку 4:1 на власну користь Джокович примудрився двічі упустити власну подачу і програти 5 геймів поспіль, чого і вистачило Грікспору для перемоги в партії.
У другому сеті відзначитися на прийомі не зумів жоден із суперників, але ключовим в усьому поєдинку ледь не став 9-й гейм на подачі Джоковича. Таллон у ньому дістався до подвійного брейк-поінта, який за такого рахунку був ще й подвійним прихованим матч-болом для представника Нідерландів. Але Новак вистояв, а потім дуже впевнено забрав другий сет на тай-брейку.
У вирішальному сеті Джокович знову зумів доволі швидко відзначитися на прийомі. Грікспор відігрався, але кардинально перевернути хід боротьби, як це було у першому сеті, у Таллона не вийшло. У підсумку Новак ще раз взяв подачу суперника і довів зустріч до важкої перемоги.
У чвертьфіналі змагань в Парижі Новак Джокович зіграє проти данського спортсмена Хольгера Руне.
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар