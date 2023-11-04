Новак Джокович переграв Хольгера Руне у чвертьфіналі Мастерса в Парижі



Сербський тенісист Новак Джокович, який є лідером поточного світового рейтингу і, відповідно, посіву змагань категорії ATP Masters в Парижі, пробивається у півфінал турніру. На стадії 1/4 фіналу Новак у напруженому трисетовому матчі здолав представника Данії Хольгера Руне, який займає 7-му сходинку чоловічої класифікації. На перемогу в протистоянні Джокович витратив 2 години і 50 хвилин ігрового часу. Сербський тенісист Новак Джокович, який є лідером поточного світового рейтингу і, відповідно, посіву змагань категорії ATP Masters в Парижі, пробивається у півфінал турніру. На стадії 1/4 фіналу Новак у напруженому трисетовому матчі здолав представника Данії Хольгера Руне, який займає 7-му сходинку чоловічої класифікації. На перемогу в протистоянні Джокович витратив 2 години і 50 хвилин ігрового часу.





ATP Masters

Париж, Франція

1/4 фіналу





(1) Новак Джокович - (6) Хольгер Руне - 7:5, 6:7(3), 6:4





У доволі рівному стартовому сеті протистояння все вирішив єдиний гейм, в якому Хольгер Руне відчув відверті проблеми із подачею. Причому, стався цей гейм вже наприкінці партії, коли Руне вийшов подавати на тай-брейк. Успіх на прийомі у ключовий момент сету Джокович оформив з першого ж в матчі брейк-поінту.





На початку другої партії спортсмени обмінялись брейками - Руне вперше знайшов ключі до подачі Джоковича, але не втримав вже наступний власний гейм. В подальшому події, ніби, знову заспокоїлись, але у Новака був неймовірний шанс поставити переможну крапку в зустрічі у двох партіях. Сербський тенісист заробив матч-бол на прийомі, але Хольгер вистояв і відігрався. А потім доволі впевнено взяв тай-брейк.





А у вирішальному сеті знову все вирішив єдиний брейк у виконанні Джоковича. Новак оформив його фактично на початку партії, показавши неймовірну гру в обороні. Два м'ячі сербський тенісист взяв після фантастичних свічок із непростої ситуації під самісіньку задню лінію. Руне не посипався і власні подачі далі грав більш ніж впевнено, але і Новак шансів на порятунок данському спортсмену не давав.





Тепер у півфіналі Мастерса в Парижі Новак Джокович зіграє проти росіянина Андрєя Рубльова. А Хольгер Руне незважаючи на поразку в матчі зумів кваліфікуватися на Підсумковий Турнір ATP. Це стало можливим саме після перемоги Рубльова над Алексом де Мінором у чвертьфіналі Мастерса в Парижі.





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