Коко Гофф в напруженому матчі здолала Маркету Вондроушову і вийшла у півфінал WTA Finals



Американська тенісистка Коко Гофф пробивається в півфінал Підсумкового Турніру WTA в мексиканському Канкуні. В останньому раунді групового етапу Коко в трьох сетах переграла представницю Чехії Маркету Вондроушову, яка займає 6-ту сходинку світового рейтингу. Гофф здобула вольову перемогу після програної стартової партії і втратила на неї трохи більше двох із половиною годин ігрового часу. Американська тенісистка Коко Гофф пробивається в півфінал Підсумкового Турніру WTA в мексиканському Канкуні. В останньому раунді групового етапу Коко в трьох сетах переграла представницю Чехії Маркету Вондроушову, яка займає 6-ту сходинку світового рейтингу. Гофф здобула вольову перемогу після програної стартової партії і втратила на неї трохи більше двох із половиною годин ігрового часу.





WTA Finals

Канкун, Мексика

Група B (Chetumal Group)





Коко Гофф - Маркета Вондроушова - 5:7, 7:6(4), 6:3





Коко почала зустріч із відверто провального відрізку, в якому американська тенісистка двічі програла власні подачі. Але з рахунку 0:3 і двох брейків у суперниці Гофф зуміла дуже швидко повернутися в боротьбу і сама двічі поспіль взяла гейми на прийомі. Вондроушова знову повела із брейком в середині партії, але і тут Коко оформила зворотній брейк. Але четвертий успіх на прийомі у виконанні чеської спортсменки став ключовим - після цього брейку Маркета успішно подала на сет.





Боротьба у другому сеті продовжилась в тому самому ключі - із купою шансів для спортсменки на прийомі. Зі швидким брейком в цій партії знову повела Вондроушова, але Гофф швидко оформила два успіхи на прийомі і навіть вийшла подавати на сет. В цей момент Вондроушова, здавалося б, перевернула хід партії - Маркета відігралась з подачі суперницею на сет, потім оформила другий брейк і вийшла подавати на матч, але тепер Гофф врятувалась і перевела сет на тай-брейк. На ньому Коко відіграла трохи більш стабільно за суперницю і перевела зустріч у вирішальну партію.





І от у ньому Коко вже повністю диктувала умови гри. Із середини цього відрізку матчу Гофф стабільно нав'язувала боротьбу на прийомі і діставалась до брейк-поінтів. Були випадки, коли Вондроушова відігрувалась, але американська спортсменка змогла двічі взяти подачу Маркети і оформити підсумкову перемогу.





У півфіналі WTA Finals Коко Гофф зіграє проти своєї співвітчизниці Джессіки Пегули, яка впевнено виграла Bacalar Group.





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