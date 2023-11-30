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Next Gen ATP Finals. Артур Філс і Домінік Штрікер виходять у півфінал Молодіжного Підсумкового Турніру із Зеленої групи

Визначились перші півфіналісти Молодіжного Підсумкового турніру ATP в аравійській Джидді. Перші дві сходинки в Зеленій групі здобули французький тенісист Артур Філс та представник Швейцарії Домінік Штрікер. Цікаво, що саме ці спортсмени проводили між собою останній поєдинок в цьому квартеті і він завершився із результатом, який влаштував обох спортсменів. 

Next Gen ATP Finals
Джидда, Саудівська Аравія
Зелена група

Лука Нарді - Флавіо Коболлі - 3:4(4), 4:2, 4:3(1), 1:4, 4:3(3) 

Артур Філь - Домінік Штрікер - 4:2, 3:4(3), 4:2, 4:3(5)

Суперники Артура Філса і Домініка Штрікера по півфіналу Молодіжного Підсумкового турніру ATP визначаться після завершення матчів групового етапу в Червоній групі.

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