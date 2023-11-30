Next Gen ATP Finals. Артур Філс і Домінік Штрікер виходять у півфінал Молодіжного Підсумкового Турніру із Зеленої групи

Визначились перші півфіналісти Молодіжного Підсумкового турніру ATP в аравійській Джидді. Перші дві сходинки в Зеленій групі здобули французький тенісист Артур Філс та представник Швейцарії Домінік Штрікер. Цікаво, що саме ці спортсмени проводили між собою останній поєдинок в цьому квартеті і він завершився із результатом, який влаштував обох спортсменів.