Next Gen ATP Finals. Артур Філс і Домінік Штрікер виходять у півфінал Молодіжного Підсумкового Турніру із Зеленої групи
Next Gen ATP Finals
Джидда, Саудівська Аравія
Зелена група
Лука Нарді - Флавіо Коболлі - 3:4(4), 4:2, 4:3(1), 1:4, 4:3(3)
Артур Філь - Домінік Штрікер - 4:2, 3:4(3), 4:2, 4:3(5)
Суперники Артура Філса і Домініка Штрікера по півфіналу Молодіжного Підсумкового турніру ATP визначаться після завершення матчів групового етапу в Червоній групі.
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар