Хуберт Хуркач виходить у чвертьфінал Мастерса в Парижі і продовжує боротьбу за потрапляння на ATP Finals



Польський тенісист Хуберт Хуркач продовжує успішні виступи на змаганнях категорії ATP Masters у Парижі, на яких він отримав 11-й номер посіву. На стадії третього кола турніру в столиці Франції Хуберт переграв представника Аргентини Франсіско Черундоло, який займає 21-шу сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Хуркач витратив трохи менше 1 години і 10 хвилин ігрового часу. Польський тенісист Хуберт Хуркач продовжує успішні виступи на змаганнях категорії ATP Masters у Парижі, на яких він отримав 11-й номер посіву. На стадії третього кола турніру в столиці Франції Хуберт переграв представника Аргентини Франсіско Черундоло, який займає 21-шу сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Хуркач витратив трохи менше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.





ATP Masters

Париж, Франція

3-й раунд





(11) Хуберт Хуркач - Франсіско Черундоло - 6:4, 6:3





Так, гру на подачі Хуберта Хуркача сьогодні назвати ідеальною не виходить. Все таки Хуберт в кожному із сетів програвав власні гейми. Але надзвичайно сподобалось те, як польський тенісист реагував на брейки у виконанні суперника. Так, в першому сеті саме Черундоло зумів першим оформити брейк, але Хуркач відповів одразу двома поспіль виграними геймами на прийомі і спокійно довів партію до перемоги.





В другому сеті Хуберт оформив брейк вже в стартовому геймі цього відрізку матчу. В середині партії Черундоло відігрався, але Хуркач знову суттєво посилив гру після програного власного гейму. Польський тенісист знову відповів одразу двома брейками і довів матч до перемоги.





У чвертьфіналі Мастерса в Парижі Хуберт Хуркач зіграє проти представника Болгарії Грігора Дімітрова, який трохи раніше переграв Александра Бубліка із Казахстану. Польський спортсмен зберігає непогані шанси потрапити на Підсумковий турнір ATP. Для того, аби гарантовано вийти на ATP Finals Хуберту необхідно виходити у фінал Мастерса в Парижі, тоді він обійде в Чемпіонській гонці Александра Звєрєва. Втім, в разі невдачі Хольгера Руне у матчі третього кола Хуркачу цілком може вистачити і виходу в 1/2 фіналу. Тоді Хуберт обжене саме данського спортсмена.





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