Олексій Крутих поступається в другому колі Челленджера на Канарах
Український тенісист Олексій Крутих не зумів пробитися у чвертьфінал змагань категорії ATP Challenger в іспанському Маспаломасі. На стадії другого кола Олексій в трьох сетах поступився представнику Швейцарії Кіліану Фельдбаушу, який займає доволі скромну 659-ту сходинку поточного світового рейтингу. Крутих доволі впевнено виграв стартовий сет, але віддав супернику дві наступні партії. Зустріч тривала близько двох із чвертю годин ігрового часу.
ATP Challenger
Маспаломас, Іспанія
2-й раунд
Кіліану Фельдбауш - Олексій Крутих - 3:6, 6:3, 6:1
Протягом першої партії здавалося, що Олексій повністю контролює хід поєдинку. Український тенісист наприкінці партії зумів двічі відзначитися на прийомі і спокійно лишити за собою стартовий відрізок матчу.
Але в другому сеті тим самим відповів вже швейцарський спортсмен. Кіліан оформив брейк в середині партії і закріпив успіх ще одним виграним на прийомі геймом під завісу сету. Ті самі два брейки допомогли Фельдбаушу здобути перемогу і у вирішальному відрізку матчу.
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