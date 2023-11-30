Олексій Крутих поступається в другому колі Челленджера на Канарах



Український тенісист Олексій Крутих не зумів пробитися у чвертьфінал змагань категорії ATP Challenger в іспанському Маспаломасі. На стадії другого кола Олексій в трьох сетах поступився представнику Швейцарії Кіліану Фельдбаушу, який займає доволі скромну 659-ту сходинку поточного світового рейтингу. Крутих доволі впевнено виграв стартовий сет, але віддав супернику дві наступні партії. Зустріч тривала близько двох із чвертю годин ігрового часу. Український тенісист Олексій Крутих не зумів пробитися у чвертьфінал змагань категорії ATP Challenger в іспанському Маспаломасі. На стадії другого кола Олексій в трьох сетах поступився представнику Швейцарії Кіліану Фельдбаушу, який займає доволі скромну 659-ту сходинку поточного світового рейтингу. Крутих доволі впевнено виграв стартовий сет, але віддав супернику дві наступні партії. Зустріч тривала близько двох із чвертю годин ігрового часу.





ATP Challenger

Маспаломас, Іспанія

2-й раунд





Кіліану Фельдбауш - Олексій Крутих - 3:6, 6:3, 6:1





Протягом першої партії здавалося, що Олексій повністю контролює хід поєдинку. Український тенісист наприкінці партії зумів двічі відзначитися на прийомі і спокійно лишити за собою стартовий відрізок матчу.





Але в другому сеті тим самим відповів вже швейцарський спортсмен. Кіліан оформив брейк в середині партії і закріпив успіх ще одним виграним на прийомі геймом під завісу сету. Ті самі два брейки допомогли Фельдбаушу здобути перемогу і у вирішальному відрізку матчу.





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