Дарія Лопатецька поступилась у фіналі 15-тисячника в Швеції



Українська тенісистка Дарія Лопатецька не зуміла виграти перший із 2019-го року титул. В фіналі змагань категорії ITF W15 у Швеції Дарія в двох партіях програла представниці Литви Андре Лукосюте, яка займає 704-ту сходинку поточного світового рейтингу. Фінальний поєдинок тривав трохи більше ніж півтори години ігрового часу. Українська тенісистка Дарія Лопатецька не зуміла виграти перший із 2019-го року титул. В фіналі змагань категорії ITF W15 у Швеції Дарія в двох партіях програла представниці Литви Андре Лукосюте, яка займає 704-ту сходинку поточного світового рейтингу. Фінальний поєдинок тривав трохи більше ніж півтори години ігрового часу.





ITF W15

Насбіпарк, Швеція

Фінал





(3) Андре Лукосюте - (4) Дарія Лопатецька - 6:1, 6:4





Востаннє Дарія Лопатецька вигравала змагання ще в березні 2019-го року, коли вона взяла трофей на 25-тисячнику в Японії.





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