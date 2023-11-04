Дарія Лопатецька пробилась у фінал 15-тисячника в Швеції



Українська тенісистка Дарія Лопатецька стає фіналісткою змагань категорії ITF W15 у Швеції. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру у передмісті Стокгольму Дарія на тай-брейці вирішального сету здолала представницю Хорватії Іву Пріморац, яка займає 525-ту сходинку поточного світового рейтингу і отримала 2-й номер посіву на турнірі. На перемогу в матчі Лопатецька витратила навіть трохи більше трьох годин ігрового часу. Українська тенісистка Дарія Лопатецька стає фіналісткою змагань категорії ITF W15 у Швеції. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру у передмісті Стокгольму Дарія на тай-брейці вирішального сету здолала представницю Хорватії Іву Пріморац, яка займає 525-ту сходинку поточного світового рейтингу і отримала 2-й номер посіву на турнірі. На перемогу в матчі Лопатецька витратила навіть трохи більше трьох годин ігрового часу.





ITF W15

Насбіпарк, Швеція

1/2 фіналу





(4) Дарія Лопатецька - (2) Іва Пріморац - 6:3, 6:7(4), 7:6(6)





Лопатецька цілком могла завершувати зустріч на свою користь в двох партіях. Після виграного стартового сету українська тенісистка повела із брейком в другій партії і навіть вийшла подавати на матч, втім Пріморац відігралась і виграла цей відрізок зустрічі на тай-брейці.





У вирішальному сеті із брейком програвала вже сама Дарія, але українка змогла відігратися з рахунку - 2:4 і вибороти перемогу на бойовому тай-брейці.





У фіналі змагань в Швеції Дарія Лопатецька зіграє проти представниці Литви Андре Лукосюте.





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