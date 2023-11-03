Дарія Лопатецька виходить у півфінал 15-тисячника в Швеції



Українська тенісистка Дарія Лопатецька продовжує впевнені виступи на змаганнях категорії ITF W15 у Швеції, на яких вона отримала 4-й номер посіву. На стадії чвертьфіналу Дарія в двох партіях переграла 7-му ракетку турніру місцеву спортсменку Лізу Цаар, яка займає 813-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Лопатецька витратила майже дві години ігрового часу. Українська тенісистка Дарія Лопатецька продовжує впевнені виступи на змаганнях категорії ITF W15 у Швеції, на яких вона отримала 4-й номер посіву. На стадії чвертьфіналу Дарія в двох партіях переграла 7-му ракетку турніру місцеву спортсменку Лізу Цаар, яка займає 813-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Лопатецька витратила майже дві години ігрового часу.





ITF W15

Насбіпарк, Швеція

1/4 фіналу





(4) Дарія Лопатецька - (7) Ліза Цаар - 7:5, 6:2





В обох партіях зустрічі Лопатецькій вдавалось здобути перевагу в рахунку. Тільки в першому сеті українська тенісистка дозволила суперниці відігратися і цей відрізок матчу Дарія взяла завдяки ще одному брейку, який вона оформила в останній момент. А от в другій партії українка втримала перевагу і навіть розвинула успіх.





У півфіналі змагань в Швеції Дарія Лопатецька зіграє із другою ракеткою турніру Івою Првморац із Хорватії. До того ж Дарія Лопатецька продовжує виступи і в парному розряді змагань, де вона також вже дісталась до півфіналу.





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