Ілля Марченко поступився в фіналі кваліфікації змагань в Софії



Український тенісист Ілля Марченко не зумів пробитися в основну сітку змагань категорії ATP-250 в Софії. В фіналі відбіркового раунду Ілля поступився лідеру посіву Теренсу Атману із Франції, який займає 137-му сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу і завершилась у двох бойових партіях. Український тенісист Ілля Марченко не зумів пробитися в основну сітку змагань категорії ATP-250 в Софії. В фіналі відбіркового раунду Ілля поступився лідеру посіву Теренсу Атману із Франції, який займає 137-му сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу і завершилась у двох бойових партіях.





ATP-250

Софія, Болгарія

Кваліфікація, фінал





(1) Теренс Атман - (5) Ілля Марченко - 7:6(3), 7:5





В стартовому сеті зустрічі було не так багато шансів у спортсмена на прийомі. Точніше, можливість для брейку була всього одна - у дев'ятому геймі саме Марченко нав'язав французу боротьбу і дістався до подвійного прихованого сет-болу, втім Атман відігрався, захистив подачу, дотягнув до тай-брейку і впевнено його виграв.





Брейк-поінтів у другому сеті було в рази більше, втім, здавалось, що і ця партія завершиться тай-брейком. Але в останній момент Ілля упустив свою подачу і після цього першого в матчі брейку Теренс впевнено подав на перемогу.





Нагадаємо, що трохи раніше свій фінальний матч кваліфікації виграв Віталій Сачко. Ну а Ілля Марченко все ще може зіграти в основній сітці змагань у Софії в статусі "лакі-лузера".





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