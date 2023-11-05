Ілля Марченко поступився в фіналі кваліфікації змагань в Софії
Український тенісист Ілля Марченко не зумів пробитися в основну сітку змагань категорії ATP-250 в Софії. В фіналі відбіркового раунду Ілля поступився лідеру посіву Теренсу Атману із Франції, який займає 137-му сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу і завершилась у двох бойових партіях.
ATP-250
Софія, Болгарія
Кваліфікація, фінал
(1) Теренс Атман - (5) Ілля Марченко - 7:6(3), 7:5
В стартовому сеті зустрічі було не так багато шансів у спортсмена на прийомі. Точніше, можливість для брейку була всього одна - у дев'ятому геймі саме Марченко нав'язав французу боротьбу і дістався до подвійного прихованого сет-болу, втім Атман відігрався, захистив подачу, дотягнув до тай-брейку і впевнено його виграв.
Брейк-поінтів у другому сеті було в рази більше, втім, здавалось, що і ця партія завершиться тай-брейком. Але в останній момент Ілля упустив свою подачу і після цього першого в матчі брейку Теренс впевнено подав на перемогу.
Нагадаємо, що трохи раніше свій фінальний матч кваліфікації виграв Віталій Сачко. Ну а Ілля Марченко все ще може зіграти в основній сітці змагань у Софії в статусі "лакі-лузера".
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