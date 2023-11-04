Віталій Сачко та Ілля Марченко успішно стартували в кваліфікації змагань у Софії

Одразу два українських тенісисти пробились у фінал кваліфікації змагань категорії ATP-250 у Софії. На старті відбору турніру в столиці Болгарії Віталій Сачко здобув вольову перемогу над представником Туреччини Алтугом Джелікбілеком, який займає 291-шу сходинку чоловічого рейтингу. А Ілля Марченко (на фото) виграв справжній матч-марафон, який тривав майже 3 години, проти італійця Лоренцо Джустіно.