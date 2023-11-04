Віталій Сачко та Ілля Марченко успішно стартували в кваліфікації змагань у Софії
Одразу два українських тенісисти пробились у фінал кваліфікації змагань категорії ATP-250 у Софії. На старті відбору турніру в столиці Болгарії Віталій Сачко здобув вольову перемогу над представником Туреччини Алтугом Джелікбілеком, який займає 291-шу сходинку чоловічого рейтингу. А Ілля Марченко (на фото) виграв справжній матч-марафон, який тривав майже 3 години, проти італійця Лоренцо Джустіно.
ATP-250
Софія, Болгарія
Кваліфікація, 1-й раунд
Віталій Сачко - Алтуг Джелікбілек - 2:6, 7:6(6), 6:1
Ілля Марченко - Лоренцо Джустіно - 7:6(0), 6:7(5), 6:3
У фіналі кваліфікації Ілля Марченко зіграє із лідером посіву відбору Теренсом Атманом із Франції. А Віталій Сачко гратиме із представником Боснії і Герцеговини Нерманом Фатичем.
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