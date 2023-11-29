Next Gen ATP Finals. Хамад Меджедович переграв Люку Ван Аша на Молодіжному Підсумковому Турнірі

Сербський тенісист Хамад Меджедович виривається в одноосібні лідери Червоної Групи на Молодіжному Підсумковому турнірі ATP в Джидді. В другому матчі групового етапу Меджедович в чотирьох сетах переграв француза Люку Ван Аша, який займає 70-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Хамад витратив 1 годину і 50 хвилин ігрового часу.





Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудівська Аравія

Червона група





Хамад Меджедович - Люка Ван Аш - 4:2, 2:4, 4:3(7), 4:1





Після того, як спортсмени обмінялись перемогами в двох стартових сетах, забирати третю партію цілком міг, а точніше навіть мав, саме французький тенісист. Ван Аш повів на тай-брейці цього відрізку матчу із двома міні-брейками - 5:1.





Але навіть такої переваги французу не вистачило для перемоги в сеті. Спочатку Меджедович видряпав третю партію, ну а в четвертому сеті сам Люка відверто посипався після такого провалу наприкінці попередньої партії.





Таким чином саме Хамад Меджедович доволі несподівано очолює Червону групу за підсумками двох турів. Останній поєдинок групового етапу Молодіжного Підсумкового турніру сербський тенісист проведе проти Абдалли Шелбая.





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