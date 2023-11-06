Ніколь Меліхар і Еллен Перес стають першими фіналістками Підсумкового Турніру WTA в парному розряді



Американсько-австралійська пара Ніколь Меліхар/Еллен Перес пробивається у фінал парних змагань на Підсумковому Турнірі WTA у мексиканському Канкуні. На стадії 1/2 фіналу Ніколь і Еллен на чемпіонському тай-брейку здолали представниць Канади та Нової Зеландії Габріелу Дабровскі і Ерін Раутліфф. Півфінальна зустріч тривала 1 годину і 40 хвилин ігрового часу. Американсько-австралійська пара Ніколь Меліхар/Еллен Перес пробивається у фінал парних змагань на Підсумковому Турнірі WTA у мексиканському Канкуні. На стадії 1/2 фіналу Ніколь і Еллен на чемпіонському тай-брейку здолали представниць Канади та Нової Зеландії Габріелу Дабровскі і Ерін Раутліфф. Півфінальна зустріч тривала 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.





WTA Finals

Канкун, Мексика

Парний розряд

1/2 фіналу





Ніколь Меліхар/Еллен Перес - Габріела Дабровскі/Ерін Раутліфф - 6:1, 6:7(1), 10:6





Цікаво, що після розгромної перемоги в стартовому сеті Меліхар і Перес вели одразу з двома брейками у другій партії матчу. Дабровскі і Раутліфф відігрались, завадивши суперницям подати на перемогу. Втім, на чемпіонському тай-брейку Ніколь та Еллен довели зустріч до перемоги.





В фіналі Підсумкового Турніру WTA в парному розряді Ніколь Меліхар і Еллен Перес зіграють із переможницями матчу Лаура Зігемунд/Вєра Звонарьова - Сторм Хантер/Елізе Мертенс.





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