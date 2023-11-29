Бенуа Пер не без проблем пробивається у чвертьфінал Челленджера в Португалії



Французький тенісист Бенуа Пер стає чвертьфіналістом змагань категорії ATP Challenger в португальському місті Майя. На стадії другого кола Бенуа в напруженому трисетовому протистоянні здолав місцевого спортсмена Жайме Фарію, який займає 414-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Пер витратив трохи більше двох годин ігрового часу. Французький тенісист Бенуа Пер стає чвертьфіналістом змагань категорії ATP Challenger в португальському місті Майя. На стадії другого кола Бенуа в напруженому трисетовому протистоянні здолав місцевого спортсмена Жайме Фарію, який займає 414-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Пер витратив трохи більше двох годин ігрового часу.





ATP Challenger

Майя, Португалія

2-й раунд





(3) Бенуа Пер - (WC) Жайме Фарія - 6:7(7), 6:3, 6:3





Цікаво, що навіть в стартовому програному сеті Бенуа Пер двічі вів в рахунку із брейком і навіть виходив подавати на партію, але дозволив супернику відігратися. Більше того, на тай-брейці французький спортсмен вирвався вперед із двома міні-брейками - 5:1, але примудрився тричі програти розіграші на власній подачі і віддати Фарії першу партію.





В двох наступних сетах Пер також не виглядав максимально стабільним та впевненим у власних силах, але таких провалів Бенуа собі вже не дозволяв. Так, португальський спортсмен повертався в боротьбу після програних власних подач на початку кожної з цих партій, втім Пер суперника дотискав.





В 1/4 фіналу Челленджера в Португалії Бенуа Пер зіграє із переможцем зустрічі між шведським спортсменом Еліасом Імером і представником Казахстану Денисом Євсеєвим.





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