Джессіка Пегула розгромила Коко Гофф у першому півфіналі Підсумкового Турніру WTA в Канкуні



Джессіка Пегула виходить переможницею з американського дербі на стадії півфіналу Підсумкового Турніру WTA в мексиканському Канкуні. В двох партіях Джессіка переграла свою співвітчизницю і партнерку по виступах в парному розряді Коко Гофф, яка займає 3-ю сходинку поточного світового рейтингу. За весь матч Гофф змогла взяти всього 3 гейми. Пегула витратила на перемогу лише трохи більше години ігрового часу. Джессіка Пегула виходить переможницею з американського дербі на стадії півфіналу Підсумкового Турніру WTA в мексиканському Канкуні. В двох партіях Джессіка переграла свою співвітчизницю і партнерку по виступах в парному розряді Коко Гофф, яка займає 3-ю сходинку поточного світового рейтингу. За весь матч Гофф змогла взяти всього 3 гейми. Пегула витратила на перемогу лише трохи більше години ігрового часу.





WTA Finals

Канкун, Мексика

1/2 фіналу





Джессіка Пегула - Коко Гофф - 6:2, 6:1





До середини стартової партії зустрічі могло здатися, до у матчі цілком можлива напружена боротьба. Так, Гофф програла вже стартовий гейм на власній подачі, втім американка не посипалась і в середині сету відновила рівновагу в рахунку. Та саме з рахунку 2:2 Пегула почала фантастичний ривок. Спочатку Джессіка оформила 2 брейки поспіль і лишила за собою стартовий сет.





На самому початку другої партії Пегула оформила ще один брейк, причому подачу суперниці вона взяла під нуль. Ну а наприкінці матчу Джессіка ще двічі відзначилась на прийомі і зробила свою перемогу не просто комфортною, а й розгромною.





У фіналі WTA Finals Джессіка Пегула зіграє проти переможниці матчу між Аріною Сабаленко та Ігою Свьонтек. Їхнє протистояння наразі перерване всього після трьох стартових геймів.





Цікаво, що Джессіка Пегула і Коко Гофф досі не дограли свій завершальний матч групового етапу в парному розряді. Зустріч вже перенесли на завтра, тож в теорії Пегула в неділю може зіграти одразу 4 поєдинки: завершення парного матчу групового етапу, парний півфінал (в разі успіху в групі), парний фінал ну і фінал в одиночному розряді. Хоча, є ймовірність того, що WTA Finals цілком може затягнутися і до понеділка.





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