Джессіка Пегула впевнено переграла Марію Саккарі і завершила груповий етап WTA Finals без жодної програної партії

Американська тенісистка Джессіка Пегула більш ніж впевнено виграє Bacalar Group на Підсумковому Турнірі WTA в мексиканському Канкуні. В третьому матчі групового етапу Джессіка в двох партіях здолала представницю Греції Марію Саккарі, яка займає 9-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Пегула витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.





WTA Finals

Канкун, Мексика

Група А (Bacalar Group)





Джессіка Пегула - Марія Саккарі - 6:3, 6:2





Таким чином Джессіка Пегула не програла на груповій стадії WTA Finals жодного сету і впевнено виграла свій квартет. Друга путівка у півфінал Підсумкового Турніру WTA буде розіграна в протистоянні Аріни Сабаленко та Єлєни Рибакіної. Сьогодні матч було перевано за рахунку - 6:2, 3:5





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