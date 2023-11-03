Джессіка Пегула впевнено переграла Марію Саккарі і завершила груповий етап WTA Finals без жодної програної партії
WTA Finals
Канкун, Мексика
Група А (Bacalar Group)
Джессіка Пегула - Марія Саккарі - 6:3, 6:2
Таким чином Джессіка Пегула не програла на груповій стадії WTA Finals жодного сету і впевнено виграла свій квартет. Друга путівка у півфінал Підсумкового Турніру WTA буде розіграна в протистоянні Аріни Сабаленко та Єлєни Рибакіної. Сьогодні матч було перевано за рахунку - 6:2, 3:5
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