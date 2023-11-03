Аріна Сабаленко виграє багатостраждальний матч у Єлєни Рибакіної і пробивається у півфінал Підсумкового Турніру WTA



Лідерка поточного світового рейтингу спортсменка без прапора Аріна Сабаленко стає півфіналісткою Підсумкового Турніру WTA в мексиканському Канкуні. В трьох непростих партіях Аріна здолала представницю Казахстану Єлєну Рибакіну, яка займає 4-ту сходинку жіночої класифікації. На перемогу а матчі Сабаленко витратила трохи більше двох із половиною годин чистого ігрового часу. Лідерка поточного світового рейтингу спортсменка без прапора Аріна Сабаленко стає півфіналісткою Підсумкового Турніру WTA в мексиканському Канкуні. В трьох непростих партіях Аріна здолала представницю Казахстану Єлєну Рибакіну, яка займає 4-ту сходинку жіночої класифікації. На перемогу а матчі Сабаленко витратила трохи більше двох із половиною годин чистого ігрового часу.





WTA Finals

Канкун, Мексика

Група A (Bacalar Group)





Аріна Сабаленко - Єлєна Рибакіна - 6:2, 3:6, 6:3





За рахунок перемоги у матчі, який розтягнувся на два ігрові дні, Аріна Сабаленко зуміла пробитися у півфінал Підсумкового Турніру WTA у Канкуні. Суперниця Аріни Сабаленко на стадії 1/2 фіналу визначиться трохи пізніше.









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