Віталій Сачко на тай-брейці вирішального сету вириває перемогу в фіналі кваліфікації змагань в Софії
Український тенісист Віталій Сачко пробивається в основну сітку змагань категорії ATP-250 в Софії. В фіналі кваліфікації Віталій в напруженому протистоянні здолав представника Боснії і Герцеговини Нермана Фатича, який займає 226-ту сходинку поточного світового рейтингу. Перемогу Сачко оформив тільки на тай-брейці вирішального сету і витратив на неї майже три години ігрового часу.
ATP-250
Софія, Болгарія
Кваліфікація, фінал
(3) Віталій Сачко - (7) Нерман Фатич - 6:7(2), 6:3, 7:6(7)
Віталій почав зустріч із програного гейму на власній подачі. Нерман цілком міг спокійно завершити перший сет на свою користь із цією мінімальною перевагою, але представник Боснії і Герцеговини не зумів подати на партію. При цьому в тому геймі Сачко відігрався з подвійного сет-болу у суперника на прийомі. Втім, у підсумку не найкращим чином провів тай-брейк, тож Фатич повів в рахунку по сетах.
В другій партії швидким брейком відзначився вже український тенісист. І Сачко не просто втримав свою перевагу, а й завершив партію на свою користь ще одним брейком.
У вирішальній партії Віталію знову довелось демонструвати характер. Сачко дозволив супернику відзначитися на прийомі вже в стартовому геймі сету, але зумів відігратися. Віталій ще й виграв тай-брейк, який також почався для нього із програного розіграшу на власній подачі.
Стартовий суперник Віталія Сачка в основній сітці турніру в Софії стане відомим трохи пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації. Зокрема, матчу за участі ще одного українського тенісиста Іллі Марченка, який у фіналі відбіркового турніру грає проти лідера посіву Теренса Атмана.
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