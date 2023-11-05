Віталій Сачко на тай-брейці вирішального сету вириває перемогу в фіналі кваліфікації змагань в Софії



Український тенісист Віталій Сачко пробивається в основну сітку змагань категорії ATP-250 в Софії. В фіналі кваліфікації Віталій в напруженому протистоянні здолав представника Боснії і Герцеговини Нермана Фатича, який займає 226-ту сходинку поточного світового рейтингу. Перемогу Сачко оформив тільки на тай-брейці вирішального сету і витратив на неї майже три години ігрового часу. Український тенісист Віталій Сачко пробивається в основну сітку змагань категорії ATP-250 в Софії. В фіналі кваліфікації Віталій в напруженому протистоянні здолав представника Боснії і Герцеговини Нермана Фатича, який займає 226-ту сходинку поточного світового рейтингу. Перемогу Сачко оформив тільки на тай-брейці вирішального сету і витратив на неї майже три години ігрового часу.





ATP-250

Софія, Болгарія

Кваліфікація, фінал





(3) Віталій Сачко - (7) Нерман Фатич - 6:7(2), 6:3, 7:6(7)





Віталій почав зустріч із програного гейму на власній подачі. Нерман цілком міг спокійно завершити перший сет на свою користь із цією мінімальною перевагою, але представник Боснії і Герцеговини не зумів подати на партію. При цьому в тому геймі Сачко відігрався з подвійного сет-болу у суперника на прийомі. Втім, у підсумку не найкращим чином провів тай-брейк, тож Фатич повів в рахунку по сетах.





В другій партії швидким брейком відзначився вже український тенісист. І Сачко не просто втримав свою перевагу, а й завершив партію на свою користь ще одним брейком.





У вирішальній партії Віталію знову довелось демонструвати характер. Сачко дозволив супернику відзначитися на прийомі вже в стартовому геймі сету, але зумів відігратися. Віталій ще й виграв тай-брейк, який також почався для нього із програного розіграшу на власній подачі.





Стартовий суперник Віталія Сачка в основній сітці турніру в Софії стане відомим трохи пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації. Зокрема, матчу за участі ще одного українського тенісиста Іллі Марченка, який у фіналі відбіркового турніру грає проти лідера посіву Теренса Атмана.





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