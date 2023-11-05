Коко Гофф і Джессіка Пегула завершують боротьбу в парному розряді Підсумкового Турніру WTA на груповому етапі



Американська пара Коко Гофф/Джессіка Пегула програє багатостраждальний матч групового етапу Підсумкового Турніру WTA. На чемпіонському тай-брейку Коко і Джессіка поступились німецько-російській парі Лаура Зігемунд/Вєра Звонарьова. Зустріч, яку неодноразово переносили через негоду в Канкуні, тривала трохи менше 1 години і 40 хвилин чистого ігрового часу. Американська пара Коко Гофф/Джессіка Пегула програє багатостраждальний матч групового етапу Підсумкового Турніру WTA. На чемпіонському тай-брейку Коко і Джессіка поступились німецько-російській парі Лаура Зігемунд/Вєра Звонарьова. Зустріч, яку неодноразово переносили через негоду в Канкуні, тривала трохи менше 1 години і 40 хвилин чистого ігрового часу.





WTA Finals

Канкун, Мексика

Група A (Mahahual Group)





Лаура Зігемунд/Вєра Звонарьова - Коко Гофф/Джессіка Пегула - 3:6, 6:4, 10:8





Таким чином у півфіналі парного турніру WTA Finals Лаура Зігемунд і Вєра Звонарьова зіграють із австралійсько-бельгійським дуетом Сторм Хантер/Елізе Мертенс.





А Джессіка Пегула продовжує боротьбу в одиночному розряді Підсумкового Турніру WTA і чекає на свою суперницю по фіналу. Нею стане переможниця матчу між Ігою Свьонтек і Аріною Сабаленко.





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