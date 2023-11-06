Лаура Зігемунд і Вєра Звонарьова виграють другий матч за день і пробиваються у фінал парних змагань на Підсумковому Турнірі WTA

Німецько-російська пара Лаура Зігемунд/Вєра Звонарьова стає фіналістами парних змагань WTA Finals в мексиканському Канкуні. Лаура і Вєра, які тільки сьогодні завершили боротьбу на груповому етапі турніру, виграли другий матч за день і на чемпіонському тай-брейку здолали австралійсько-бельгійський дует Сторм Хантер/Елізе Мертенс. На перемогу в півфінальному матчі Зігемунд і Звонарьова витратили півтори години ігрового часу.