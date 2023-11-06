Лаура Зігемунд і Вєра Звонарьова виграють другий матч за день і пробиваються у фінал парних змагань на Підсумковому Турнірі WTA
Німецько-російська пара Лаура Зігемунд/Вєра Звонарьова стає фіналістами парних змагань WTA Finals в мексиканському Канкуні. Лаура і Вєра, які тільки сьогодні завершили боротьбу на груповому етапі турніру, виграли другий матч за день і на чемпіонському тай-брейку здолали австралійсько-бельгійський дует Сторм Хантер/Елізе Мертенс. На перемогу в півфінальному матчі Зігемунд і Звонарьова витратили півтори години ігрового часу.
WTA Finals
Канкун, Мексика
Парний розряд
1/2 фіналу
Лаура Зігемунд/Вєра Звонарьова - Сторм Хантер/Елізе Мертенс - 3:6, 6:3, 10:5
У парному фіналі Підсумкового Турніру WTA в Канкуні Лаура Зігемунд і Вєра Звонарьова зіграють проти Ніколь Меліхар і Еллен Перес.
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