Іга Свьонтек розгромила Онс Жабер і зі стовідсотковим результатом завершила груповий етап WTA Finals

Польська тенісистка Іга Свьонтек виграє свою групу на Підсумковому Турнірі WTA в мексиканському Канкуні. В останньому матчі групового етапу Іга в двох партіях переграла представницю Тунісу Онс Жабер, яка займає 7-му сходинку поточного світового рейтингу. За весь матч Свьонтек віддала суперниці всього 3 гейми. На перемогу в матчі польська спортсменка витратила трохи більше години ігрового часу.