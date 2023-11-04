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Іга Свьонтек розгромила Онс Жабер і зі стовідсотковим результатом завершила груповий етап WTA Finals


Польська тенісистка Іга Свьонтек виграє свою групу на Підсумковому Турнірі WTA в мексиканському Канкуні. В останньому матчі групового етапу Іга в двох партіях переграла представницю Тунісу Онс Жабер, яка займає 7-му сходинку поточного світового рейтингу. За весь матч Свьонтек віддала суперниці всього 3 гейми. На перемогу в матчі польська спортсменка витратила трохи більше години ігрового часу.

WTA Finals
Канкун, Мексика
Група B (Chetumal Group)

Іга Свьонтек - Онс Жабер - 6:1, 6:2

Іга Свьонтек таким чином зайняла першу сходинку в своєму квартеті Підсумкового Турніру WTA без жодної програної партії у трьох матчах. У півфіналі WTA Finals Свьонтек зіграє проти лідерки поточного світового рейтингу Аріною Сабаленко.

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