Іга Свьонтек впевнено переграла Аріну Сабаленко у півфіналі Підсумкового Турніру WTA



Польська тенісистка Іга Свьонтек стає фіналісткою Підсумкового Турніру WTA в мексиканському Канкуні. В боротьбі за вихід у титульний матч змагань Іга в двох партіях розібралась із принциповою суперницею - лідеркою поточного світового рейтингу спортсменкою без прапора Аріною Сабаленко. На перемогу в матчі Свьонтек витратила трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу. Польська тенісистка Іга Свьонтек стає фіналісткою Підсумкового Турніру WTA в мексиканському Канкуні. В боротьбі за вихід у титульний матч змагань Іга в двох партіях розібралась із принциповою суперницею - лідеркою поточного світового рейтингу спортсменкою без прапора Аріною Сабаленко. На перемогу в матчі Свьонтек витратила трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.





WTA Finals

Канкун, Мексика

1/2 фіналу





Іга Свьонтек - Аріна Сабаленко - 6:3, 6:2





Як би банально не звучала ця фраза, але в подібних зустрічах на перший план виходить психологічна готовність спортсменок до боротьби та їхня ментальна стійкість. І справа не тільки в принциповості зустрічі між двома претендентками на звання першої ракетки світу за підсумками сезону 2023-го року. Важливим фактором є тривале очікування спочатку старту матчу, а потім і його відновлення.





І в цьому плані Іга, звісно, мала перевагу над Сабаленко. Зрозуміло, що на куражі та морально-вольових Аріна може обіграти будь-кого, але знаходить ось такий бойовий настрій Сабаленко не так вже й часто. В більшості випадків навіть протягом одного матчу у Аріни трапляється по кілька відвертих спадів. До стабільності Свьонтек останнім часом, правда, теж були питання, але польська тенісистка, схоже, саме в Канкуні почала набирати непогану форму.





Долю стартового сету вирішив непростий для обох суперниць фрагмент в середині партії. 4 гейми поспіль сторона на прийомі діставалась до брейк-поінту, але скористатися своїм шансом лишень одного разу зуміла Свьонтек. Саме цієї мінімальної переваги польській тенісистці вистачило для перемоги в партії.





А ось в другому сеті боротьба на подачі Сабаленко велась ледь не в кожному геймі. І двічі Аріна не витримувала тиску суперниці - фактично на початку сету Іга повела із брейком, ну а під завісу матчу польська тенісистка ще раз відзначилась на прийомі.





У фіналі Підсумкового Турніру WTA Іга Свьонтек зіграє проти американської спортсменки Джессіки Пегули. І в разі успіху в цьому протистоянні польська тенісистка не тільки підніме над головою останній трофей сезону, а й поверне собі звання першої ракетки світу.





Теніс України в соцмережах: