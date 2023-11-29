Клара Таусон успішно стартувала на Челленджері в Андоррі
WTA 125k
Андорра
1-й раунд
(2) Клара Таусон - Вікторія Хіменес-Касінцева - 6:2, 6:4
На самому початку зустрічі Таусон пішла у відрив і оформила одразу 2 брейки. Цієї переваги данській спортсменці цілком вистачило для комфортної перемоги в стартовій партії. В другому сеті Клара знову повела в рахунку зі швидким брейком, але цього разу суперниця відігралась.
Рівновага в рахунку трималась недовго - Таусон швидко відновила перевагу у брейк і цілком могла ставити переможну крапку в матчі ще одним виграним на прийомі геймом, але Вікторія вистояла і захистила свою подачу з шести (!) матч-болів у суперниці. Але вже в наступному геймі Таусон під нуль подала на перемогу.
В другому раунді змагань в Андоррі Клара Таусон зіграє проти представниці Польщі Катаржини Кави.
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