Стефанос Ціціпас переграв Александра Звєрєва на Мастерсі в Парижі



Грецький тенісист Стефанос Ціціпас виходить у чвертьфінал змагань категорії ATP Masters у Парижі. На стадії третього кола Стефанос, який у столиці Франції отримав 7-й номер посіву, переграв представника Німеччини Александра Звєрєва. На перемогу в матчі Ціціпас витратив майже дві години ігрового часу. Грецький тенісист Стефанос Ціціпас виходить у чвертьфінал змагань категорії ATP Masters у Парижі. На стадії третього кола Стефанос, який у столиці Франції отримав 7-й номер посіву, переграв представника Німеччини Александра Звєрєва. На перемогу в матчі Ціціпас витратив майже дві години ігрового часу.





ATP Masters

Париж, Франція

3-й раунд





(7) Стефанос Ціціпас - (10) Александр Звєрєв - 7:6(2), 6:4





На самому початку матчу Ціціпас зумів повести із брейком. Стефанос у напруженій боротьбі залишив за собою вже стартовий гейм на прийомі. Вже за кілька хвилин Звєрєв цілком міг відігратися, але не реалізував подвійний брейк-поінт. Так само Стефанос міг зміцнити своє лідерство в рахунку, але в наступному геймі також не скористався рахунком 40:15 на прийомі.





Після такого насиченого подіями дебюту зустрічі десь із середини сету спортсмени налагодили гру на власний подачах і сет рухався до перемоги Ціціпаса із мінімальною перевагою. Грецький тенісист навіть вийшов подавати на стартову партію і дістався до двох сет-болів, але Александр відігрався і в останній момент оформив зворотній брейк. Таким чином доля сету вирішилась на тай-брейці, на якому Стефанос зіграв куди більш впевнено.





В другому сеті Ціціпас знову відзначився на прийомі вже в стартовому геймі на подачі Звєрєва. І цього разу Александр так і не зміг наздогнати Стефаноса. Ба більше, Стефанос цілком міг ставити крапку в поєдинку ще одним брейком, але німецький тенісист врятував свою подачу з двох матч-болів у суперника. Втім, завадити Ціціпасу подати на перемогу вже в наступному геймі Звєрєв не зумів.





Завдяки цій перемозі грецький тенісист зумів кваліфікуватися на ATP Finals. В 1/4 фіналу Мастерса в Парижі Стефанос Ціціпас зіграє проти росіянина Карена Хачанова. Александр Звєрєв навіть після поразки зберігає шанси зіграти на Підсумковому Турнірі ATP, втім тепер все в руках його безпосередніх конкурентів, зокрема Хуберта Хуркача та Хольгера Руне.





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