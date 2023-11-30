Катерина Володько здобула розгромну перемогу в другому колі 60-тисячника в Трнаві



Українська тенісистка Катерина Володько спокійно пробивається у чвертьфінал змагань категорії ITF W60 в Трнаві. На стадії другого кола турніру в Словаччині Катерина в двох партіях переграла представницю Румунії Александру Ігнатик, яка займає 285-ту сходинку світового рейтингу. В стартовому сеті Володько відвісила суперниці повноцінну "баранку" і загалом здобула більш ніж впевнену перемогу, на яку витратила всього трохи більше 1 години і 10 хвилин ігрового часу. Українська тенісистка Катерина Володько спокійно пробивається у чвертьфінал змагань категорії ITF W60 в Трнаві. На стадії другого кола турніру в Словаччині Катерина в двох партіях переграла представницю Румунії Александру Ігнатик, яка займає 285-ту сходинку світового рейтингу. В стартовому сеті Володько відвісила суперниці повноцінну "баранку" і загалом здобула більш ніж впевнену перемогу, на яку витратила всього трохи більше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.





ITF W60

Трнава, Словаччина

2-й раунд





Катерина Володько - Александра Ігнатик - 6:0, 6:3





Вартові відзначити, що Катерина не просто повісила суперниці "баранку" в стартовому сеті. Українська тенісистка виграла 9 стартових геймів зустрічі, що дозволило їй не просто лишити за собою першу партію, а й повести із брейком в дебюті другої. Ігнатик рахунок розмочила, але повернутися в боротьбу за матч Володько румунській спортсменці не дозволила.





В 1/4 фіналу змагань в Трнаві Катерина Володько зіграє проти переможниці матчу між німкенею Моною Бартель та представницею Великої Британії Сарою Бет Грей.





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