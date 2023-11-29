Хізер Вотсон розгромила росіянку на шляху до чвертьфіналу Челленджера в Андоррі



Британська тенісистка Хізер Вотсон спокійно подолала стадію другого кола змагань категорії WTA 125k в Андоррі. В боротьбі за вихід у чвертьфінал турніру Хізер в двох партіях буквально розгромила спортсменку без прапора Аліну Чараєву, яка займає 392-гу сходинку поточного світового рейтингу. За весь матч Вотсон віддала суперниці всього 3 гейми. На перемогу британська тенісистка витратила трохи більше години ігрового часу. Британська тенісистка Хізер Вотсон спокійно подолала стадію другого кола змагань категорії WTA 125k в Андоррі. В боротьбі за вихід у чвертьфінал турніру Хізер в двох партіях буквально розгромила спортсменку без прапора Аліну Чараєву, яка займає 392-гу сходинку поточного світового рейтингу. За весь матч Вотсон віддала суперниці всього 3 гейми. На перемогу британська тенісистка витратила трохи більше години ігрового часу.





WTA 125k

Андорра

2-й раунд





Хізер Вотсон - Аліна Чараєва - 6:2, 6:1





Цікаво, що в стартовому сеті Вотсон програла вже перший гейм на власній подачі і дозволила суперниці повести в рахунку - 2:0. Але саме з цього моменту британська спортсменка повністю взяла гру під свій контроль і виграла 9 (!) геймів поспіль.





Такого ривку Хізер вистачило для того, аби взяти із прихованою баранкою стартовий сет і повести із брейком в другій партії. До кінця зустрічі Вотсон ще й закріпила свою перевагу черговим виграним на прийомі геймом.





У чвертьфіналі змагань в Андоррі Хізер Вотсон зіграє проти переможниці французького дербі між Джессікою Понше та Ельзою Жакемо.





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