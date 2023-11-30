Даяна Ястремська поступилась Анастасії Севастовій в другому колі Челленджера в Андоррі



Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися в друге коло змагань категорії WTA 125k в Андоррі. На стадії другого кола турніру Даяна в трьох сетах поступилась представниці Латвії Анастасії Севастовій, яка тільки починає повернення в тур після декретної відпустки. Зустріч між спортсменками тривала трохи менше двох годин ігрового часу. Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися в друге коло змагань категорії WTA 125k в Андоррі. На стадії другого кола турніру Даяна в трьох сетах поступилась представниці Латвії Анастасії Севастовій, яка тільки починає повернення в тур після декретної відпустки. Зустріч між спортсменками тривала трохи менше двох годин ігрового часу.





WTA 125k

Андорра

2-й раунд





Анастасія Севастова - (4) Даяна Ястремська - 6:7(3), 6:1, 6:4





В стартовому сеті зустрічі Даяна продемонструвала справжню стійкість. Спочатку українська тенісистка ліквідувала швидкий брейк у виконанні Севастової, а потім, вже після ще одного програного власного гейму, Ястремська завадила Анастасії подати на перемогу в першому сеті. У підсумку Даяна виграла його на тай-брейці.





А от в другій партії Севастова повністю перехопила ініціативу. Анастасія так само стабільно чіплялась на прийомі, от тільки тепер у Ястремської не виходило відігрувати відставання. У підсумку латвійська тенісистка здобула розгромну перемогу в сеті і перевела матч у вирішальний відрізок.





В ньому Даяна, здавалося б, стабілізувала свою гру, але без відверто провального гейму українська тенісистка не обійшлась. В середині партії Ястремська під нуль програла власну подачу і цього єдиного брейку Севастовій вистачило для підсумкової перемоги.





В 1/4 фіналу змагань в Андоррі Анастасія Севастова, яка проводить свій перший турнір після декретної відпустки, зіграє проти іспанської тенісистки Маріни Бассольс.





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