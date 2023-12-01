Катерина Володько знялась зі змагань в Трнаві перед чвертьфінальним матчем



Українська тенісистка Катерина Володько не вийшла на поєдинок 1/4 фіналу змагань категорії ITF W60 в Трнаві. Катерина знялась з турніру перед матчем проти німецької тенісистки Мони Бартель. Українська тенісистка Катерина Володько не вийшла на поєдинок 1/4 фіналу змагань категорії ITF W60 в Трнаві. Катерина знялась з турніру перед матчем проти німецької тенісистки Мони Бартель.





ITF W60

Трнава, Словаччина

1/4 фіналу





Мона Бартель - Катерина Володько - w/o





Точні причини відмови Володько від продовження боротьби наразі не повідомляються. Цікаво, що в перших двох раундах Катерина здобула дві розгромні перемоги.





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