Катерина Володько знялась зі змагань в Трнаві перед чвертьфінальним матчем
Українська тенісистка Катерина Володько не вийшла на поєдинок 1/4 фіналу змагань категорії ITF W60 в Трнаві. Катерина знялась з турніру перед матчем проти німецької тенісистки Мони Бартель.
ITF W60
Трнава, Словаччина
1/4 фіналу
Мона Бартель - Катерина Володько - w/o
Точні причини відмови Володько від продовження боротьби наразі не повідомляються. Цікаво, що в перших двох раундах Катерина здобула дві розгромні перемоги.
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