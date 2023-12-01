Теніс України у соцмережах

Мітки

Катерина Володько знялась зі змагань в Трнаві перед чвертьфінальним матчем


Українська тенісистка Катерина Володько не вийшла на поєдинок 1/4 фіналу змагань категорії ITF W60 в Трнаві. Катерина знялась з турніру перед матчем проти німецької тенісистки Мони Бартель. 

ITF W60
Трнава, Словаччина
1/4 фіналу

Мона Бартель - Катерина Володько - w/o

Точні причини відмови Володько від продовження боротьби наразі не повідомляються. Цікаво, що в перших двох раундах Катерина здобула дві розгромні перемоги.

Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Labels:

Коментарі

Дописати коментар