Вероніка Подрез поступилась 2-й ракетці змагань в Ліможі у першому в кар'єрі матчі в основних сітках турнірів WTA



Юна українська тенісистка Вероніка Подрез не зуміла подолати стартовий раунд Челленджера в Ліможі. У дебютному в кар'єрі матчі в основній сітці змагань WTA Вероніка в двох партіях поступилась представниці країни-агресора Анні Блінковій, яка займає 50-ту сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала всього трохи більше години ігрового часу. Юна українська тенісистка Вероніка Подрез не зуміла подолати стартовий раунд Челленджера в Ліможі. У дебютному в кар'єрі матчі в основній сітці змагань WTA Вероніка в двох партіях поступилась представниці країни-агресора Анні Блінковій, яка займає 50-ту сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала всього трохи більше години ігрового часу.





WTA 125k

Лімож, Франція

1-й раунд





(2) Анна Блінкова - (Q) Вероніка Подрез - 6:3, 6:1





Для Вероніки Подрез ця зустріч стала дебютом у багатьох сенсах цього слова. Вперше Вероніка зіграла в основній сітці турніру категорії WTA, хай це і були змагання найнижчого рівня - WTA 125k. Вперше Подрез грала проти представниці топ-50 світового рейтингу. Ну як тут не згадати приказку про млинці.





Ні, безнадійним цей матч для юної української тенісистки назвати точно не можна. Втім, і шансів на те, аби загострити в ньому боротьбу, у Вероніки було не так багато. По суті, всю зустріч Подрез була в ролі наздоганяючої. Тричі їй вдавалось оформити зворотні брейки, але завершення кожного із сетів росіянка проводила в рази потужніше і завершувала партії із комфортною перевагою у два гейми на прийомі в активі.





Навряд хтось серйозно розраховував на успіх Вероніки в цьому конкретному матчі. Головне - набиратися того досвіду подібних матчів, робити висновки і продовжувати працювати. Потенціал у Подрез - величезний. І шансів на перемоги над представницями і топ-100, і топ-50 світового рейтингу у Вероніки буде ще предостатньо.





Теніс України в соцмережах: