Клара Бюрель виграє змагання WTA 125k в Анже
Клара Бюрель виходить переможницею із французького дербі у фіналі змагань категорії WTA Challenger у місті Анже. В титульному матчі турніру Клара здобула вольову перемогу над своєю співвітчизницею Хлоєю Паке, яка займає 186-ту сходинку поточного світового рейтингу. Фінальна зустріч тривала майже 2 години і 10 хвилин ігрового часу.
WTA 125k
Анже, Франція
Фінал
(2) Клара Бюрель - Хлое Паке - 3:6, 6:4, 6:2
Перемогу у фінальному матчі для Клари сміливо можна називати важкою і вольовою. Бюрель не просто програла стартовий сет протистояння, а ще й двічі поступалась із брейком по ходу другої партії матчу. Втім з рахунку 3:6, 3:4 Клара зуміла повністю переломити хід зустрічі. Спочатку 2-га ракетка змагань двічі поспіль відзначилась на прийомі наприкінці другого сету, а потім повела з двома брейками у самому дебюті вирішального відрізку матчу.
Для Клари Бюрель титул в Анже стає найбільш вагомим в кар'єрі. До цього французька тенісистка вигравала 4 титули на турнірах ITF, а у двох фіналах турнірів WTA Клара програвала.
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