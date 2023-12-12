Елізабетта Коччаретто з вольової перемоги починає виступи в Ліможі
Лідерка посіву змагань категорії WTA 125k у французькому Ліможі представниця Італії Елізабетта Коччаретто виходить у друге коло турніру. На старті змагань Елізабетта здобула вольову перемогу над місцевою спортсменкою Амандін Есс, яка займає 311-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Коччаретто витратила дві години ігрового часу.
WTA 125k
Лімож, Франція
1-й раунд
(1) Елізабетта Коччаретто - Амандін Есс - 1:6, 6:2, 6:3
В другому колі змагань в Ліможі Елізабетта Коччаретто зіграє проти латвійської тенісистки Дарії Семеністої.
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