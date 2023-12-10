Вероніка Подрез виходить в основну сітку Челленджера WTA в Ліможі



Юна українська тенісистка Вероніка Подрез вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру категорії WTA. Вероніка успішно подолала кваліфікацію змагань WTA 125k у французькому Ліможі. В фіналі відбору Подрез впевнено здолала американську спортсменку Алану Сміт, яка займає 444-ту сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала годину із чвертю ігрового часу. Юна українська тенісистка Вероніка Подрез вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру категорії WTA. Вероніка успішно подолала кваліфікацію змагань WTA 125k у французькому Ліможі. В фіналі відбору Подрез впевнено здолала американську спортсменку Алану Сміт, яка займає 444-ту сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала годину із чвертю ігрового часу.





WTA 125k

Лімож, Франція

Кваліфікація, фінал





Вероніка Подрез - (4) Алана Сміт - 6:4, 6:4





Ключем до успіху в цьому протистоянні для Вероніки стали успішні стартові відрізки кожного із сетів. Подрез виривалась вперед одразу із двома брейками у кожному із відрізків матчу. В подальшому українська тенісистка дозволяла суперниці скоротити відставання, але не відіграти його повністю.





Суперниця Вероніки Подрез по стартовому раунду змагань в Ліможі визначиться трохи пізніше.





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