Араван Резаї провела перший майже за 10 років матч на рівні основних сіток змагань WTA і взяла в ньому лише 1 гейм



Колишня 15-та ракетка світу і переможниця 4-х турнірів серії WTA французька тенісистка Араван Резаї здійснює чергову спробу повернутися в тур. Араван, яка успішно подолала кваліфікацію турніру в Ліможі, розгромно програє стартовий матч основної сітки. Резаї взяла всього 1 гейм в матчі проти співвітчизниці Одрі Альбі, яка займає 321-шу сходинку поточного світового рейтингу. Колишня 15-та ракетка світу і переможниця 4-х турнірів серії WTA французька тенісистка Араван Резаї здійснює чергову спробу повернутися в тур. Араван, яка успішно подолала кваліфікацію турніру в Ліможі, розгромно програє стартовий матч основної сітки. Резаї взяла всього 1 гейм в матчі проти співвітчизниці Одрі Альбі, яка займає 321-шу сходинку поточного світового рейтингу.





WTA 125k

Лімож, Франція

1-й раунд





Одрі Альбі - (Q) Араван Резаї - 6:1, 6:0





Араван Резаї фактично завершила кар'єру ще в 2015-му році. Але і в тому сезоні французька тенісистка відіграла всього на кількох турнірах без особливих успіхів.





Перша спроба повернення Резаї в тур датується 2021-м роком, коли Араван сумарно провела 4 матчі - всі на рівні ITF. Цього разу в активі французької тенісистки теж вже 4 матчі, втім провальна зустріч із Альбі стала першою за тривалий час на рівні основних сіток WTA.





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