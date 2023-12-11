Аранча Рус здобуває впевнену перемогу в першому колі змагань WTA 125k у Франції



Представниця Нідерландів Аранча Рус здобуває впевнену перемогу на старті турніру категорії WTA Challenger у французькому Ліможі, на якому вона отримала 3-й номер посіву. В першому колі змагань Аранча в двох партіях переграла чеську тенісистку Габріелу Кнутсон, яка займає 163-тю сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Рус витратила трохи більше години ігрового часу. Представниця Нідерландів Аранча Рус здобуває впевнену перемогу на старті турніру категорії WTA Challenger у французькому Ліможі, на якому вона отримала 3-й номер посіву. В першому колі змагань Аранча в двох партіях переграла чеську тенісистку Габріелу Кнутсон, яка займає 163-тю сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Рус витратила трохи більше години ігрового часу.





WTA 125k

Лімож, Франція

1-й раунд





(3) Аранча Рус - Габріела Кнутсон - 6:3, 6:2





Протягом матчу Рус впевнено тримала власні подачі і не дозволила суперниці дістатись хоча б до брейк-поінтів. Сама ж Аранча 4 рази відзначилась на прийомі і оформила по 2 брейки в кожній із партій.





В другому колі змагань в Ліможі Аранча Рус зіграє проти переможниці матчу між місцевою спортсменкою Ельзою Жакемо і представницею Туреччини Берфу Дженгіз.





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