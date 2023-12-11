Анастасія Севастова впевнено стартує на Челленджері в Ліможі



Латвійська тенісистка Анастасія Севастова, яка тільки починає повернення в тур після декретної відпустки, успішно стартувала на змаганнях категорії WTA 125k у французькому Ліможі. В матчі першого кола Анастасія впевнено здолала представницю Румунії Патрицію Марію Тіг, яка займає 437-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Севастова витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу. Латвійська тенісистка Анастасія Севастова, яка тільки починає повернення в тур після декретної відпустки, успішно стартувала на змаганнях категорії WTA 125k у французькому Ліможі. В матчі першого кола Анастасія впевнено здолала представницю Румунії Патрицію Марію Тіг, яка займає 437-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Севастова витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.





WTA 125k

Лімож, Франція

1-й раунд





Анастасія Севастова - Патриція Марія Тіг - 6:4, 6:1





В стартовому сеті зустрічі Севастова першою програла власну подачу, але дуже швидко не просто відігралась, а й оформила другий поспіль брейк. Тіг у боротьбу повернулась, проте Анастасія і третій раз в партії відзначилась на прийомі і оформила перемогу в сеті.





Другу партію латвійська тенісистка почала з вражаючого відрізку із трьома поспіль брейками і цілком могла відвісити суперниці повноцінну баранку. Втім, при подачі на перемогу Севастова не реалізувала 3 матч-боли і дозволила представниці Румунії оформити один зворотній брейк. Правда, за хвилину Анастасія поставила крапку в зустрічі ще одним успішним геймом на прийомі.





В другому колі змагань в Ліможі Анастасія Севастова зіграє проти 8-ї ракетки турніру представниці Швеції Ребекки Петерсон.





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