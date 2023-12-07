Дарія Снігур поступилась росіянці в другому колі 100-тисячника в Дубаї



Українська тенісистка Дарія Снігур не змогла пробитися у чвертьфінал турніру категорії ITF W100 в Дубаї, на якому вона була посіяна під 2-м номером. В матчі другого кола Дарія в двох сетах поступилась 410-й ракетці світу представниці країни-агресора Ксенії Зайцевій. Поєдинок проти тенісистки без прапора тривав всього трохи більше години ігрового часу. Українська тенісистка Дарія Снігур не змогла пробитися у чвертьфінал турніру категорії ITF W100 в Дубаї, на якому вона була посіяна під 2-м номером. В матчі другого кола Дарія в двох сетах поступилась 410-й ракетці світу представниці країни-агресора Ксенії Зайцевій. Поєдинок проти тенісистки без прапора тривав всього трохи більше години ігрового часу.





ITF W100

Дубай, ОАЕ

2-й раунд





Ксенія Зайцева - (2) Дарія Снігур - 6:3, 6:2





Цікаво, що на самому початку зустрічі саме Снігур змогла повести в рахунку зі швидким брейком. Втім, втримати свою перевагу Дарія не змогла - вже в наступному геймі українська тенісистка і сама програла власну подачу. Із середини сету Зайцева стала потужно тиснути на Снігур в геймах на прийомі. Першу напружену подачу Дарія таки взяла, відігравши одразу три брейк-поінти, але за кілька хвилин Ксенія оформила брейк і одразу після нього подала на перемогу в стартовому сеті.





Початок другого сету став для Снігур взагалі провальним. Дарія відпустила суперницю у відрив одразу із двома брейками. Одну програну подачу українська спортсменка відіграла, але Зайцева одразу ж відновила комфортну перевагу в рахунку і спокійно подала на матч.





У чвертьфіналі турніру в Дубаї Ксенія Зайцева зіграє проти представниці Нідерландів Аріанне Хартоно.





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