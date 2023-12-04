Дарія Снігур впевнено переграла росіянку на старті 100-тисячника в Дубаї

Українська тенісистка Дарія Снігур із впевненої перемоги розпочинає виступи на змаганнях категорії ITF W100 в Дубаї. В стартовому поєдинку Дарія, яка отримала на турнірі 2-й номер посіву, впевнено переграла представницю країни-агресора Анастасію Захарову, яка займає 187-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Снігур витратила близько години із чвертю ігрового часу.





ITF W100

Дубай, ОАЕ

1-й раунд





(2) Дарія Снігур - Анастасія Захарова - 6:2, 6:4





Дарія Снігур почала поєдинок у просто фантастичному темпі. Українській тенісистці вдався швидкий брейк, а коли Дарія вдруге поспіль забрала подачу суперниці, при чому, цього разу зробила це під нуль, долю стартового сету вже можна було вважати вирішеною. Так воно і сталось. До завершення партії Снігур втримала всі власні гейми, хоча одного разу і зіткнулась з деякими труднощами. При подачі на перемогу в партії українська спортсменка була змушена відігрувати 2 брейк-поінти у росіянки, втім із завданням Дарія впоралась і не дала Захаровій навіть скоротити відставання в рахунку.





Другий сет починався так само вдало для Снігур - українська тенісистка знову відзначилась швидким брейком, а у 7-му геймі партії ще раз взяла подачу суперниці, що дозволило Дарії вже в наступному геймі вийти подавати на перемогу. Снігур навіть заробила 3 матч-боли, але цього разу Анастасія продемонструвала характер, відіграла ці м'ячі і оформила один зворотній брейк.





Ще один матч-бол, цього разу на прийомі, Снігур не змогла реалізувати в наступному геймі. Захарова втримала свою подачу і скоротила відставання в рахунку до мінімуму. Але до честі Дарії варто відзначити, що від такої спроби камбеку від суперниці вона не занервувала. З другої спроби українська тенісистка доволі впевнено подала на перемогу і оформила вихід у друге коло турніру.





В ньому Дарія Снігур зіграє проти переможниці матчу між представницею Угорщини Тімі Бабош та ще однією росіянкою Ксенією Зайцевою.





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