Анастасія Соболєва поступилась Андреї Міту на старті Челленджера в Анже



Українська тенісистка Анастасія Соболєва, яка піднялась в основну сітку змагань категорії WTA 125k у французькому Анже в статусі лакі лузера, не зуміла подолати стартове коло турніру. В першому раунді Анастасія в напруженій боротьбі поступилась представниці Румунії Андреї Міту, яка займає 225-ту сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала майже дві з половиною години ігрового часу. Українська тенісистка Анастасія Соболєва, яка піднялась в основну сітку змагань категорії WTA 125k у французькому Анже в статусі лакі лузера, не зуміла подолати стартове коло турніру. В першому раунді Анастасія в напруженій боротьбі поступилась представниці Румунії Андреї Міту, яка займає 225-ту сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала майже дві з половиною години ігрового часу.





WTA 125k

Анже, Франція

1-й раунд





(Q) Андрея Міту - (LL) Анастасія Соболєва - 4:6, 6:3, 7:5





Матч суцільних камбеків. Можливо упущені можливості для жіночого тенісу і є певним різновидом норми, але в цьому протистоянні кожну партію вигравала саме та спортсменка, яка вкрай невдало починала цей відрізок матчу, але збиралась і перевертала хід сету.





Так, в першій партії зустрічі Соболєва двічі програвала із брейком, але щоразу після програного на власній подачі гейму українська тенісистка одразу ж відзначалась на прийомі. А ключовим у сеті став провал на подачі Міту - румунська спортсменка під нуль віддала важливий гейм і саме цим брейком Анастасія поставила крапку у першому відрізку матчу.





В другому сеті Анастасія зуміла навіть налаштувати своїх прихильників на позитивний лад швидким брейком, але втримати цю перевагу Соболєва не змогла. Спочатку Міту оформила моментальний зворотній брейк, а потім встигла ще двічі відзначитися на прийомі до завершення другого сету.





Ну а у вирішальній партії Анастасія упустила ще більше можливостей піти у відрив. Українська спортсменка тричі поспіль виходила вперед із брейком, а одного разу навіть подавала на перемогу, але Андрея щоразу відігрувалась. Більше того, румунська тенісистка в останній момент ще й завадила Соболєвій подати на тай-брейк і вирвала надзвичайно складну перемогу.





Нагадаємо, що в Анже продовжує виступи ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська, яка в ці хвилини проводить свій матч другого кола.





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