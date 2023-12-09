Даяна Ястремська не зуміла пробитися у фінал змагань WTA 125k у французькому Анже



Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла вийти у фінал змагань категорії WTA Challenger у французькому Анже. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру Даяна в трьох партіях поступилась 2-й ракетці змагань і 60-му номеру світового рейтингу місцевій спортсменці Кларі Бюрель. Півфінальний поєдинок тривав трохи більше двох із половиною годин ігрового часу. Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла вийти у фінал змагань категорії WTA Challenger у французькому Анже. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру Даяна в трьох партіях поступилась 2-й ракетці змагань і 60-му номеру світового рейтингу місцевій спортсменці Кларі Бюрель. Півфінальний поєдинок тривав трохи більше двох із половиною годин ігрового часу.





WTA 125k

Анже, Франція

1/2 фіналу





(2) Клара Бюрель - (6) Даяна Ястремська - 6:7(3), 6:3, 6:2





В стартовій партії матчу саме Даяна першою здобула перевагу із брейком. Але з рахунку 4:2 українська тенісистка зіткнулась із провальним для себе відрізком та двічі поспіль програла гейми на власній подачі. Бюрель вийшла подавати на першу партію, втім Ястремська завадила суперниці оформити перемогу в сеті.





У самісінькій кінцівці партії Даяна цілком могла видряпати перемогу і без тай-брейку, але в 12-му геймі українська тенісистка не реалізувала одразу 3 сет-боли на прийомі. Тай-брейк Ястремська почала із виграного на прийомі розіграшу, але одразу ж програла 2 м'ячі на власній подачі. На щастя Даяна не посипалась і до кінця таю встигла оформити ще 3 міні-брейки. З рахунку 2:3 Ястремська взяла 5 розіграшів поспіль.





В другому сеті швидкий брейк зуміла оформити вже Бюрель. Даяна це відставання відіграла, але вже за кілька хвилин Клара знову вела в рахунку із геймом на прийомі в активі. Після цього французькій спортсменці лишалось тільки подати на партію, що вона успішно і зробила.





А ось у вирішальному сеті боротьби, на жаль, вже не вийшло. Ястремська швидко двічі поспіль програла власні подачі і повернутися у боротьбу більше не зуміла.





У фіналі змагань в Анже Клара Бюрель зіграє проти своєї співвітчизниці Хлої Паке.





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