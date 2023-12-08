Даяна Ястремська на тай-брейці вирішального сету вириває перемогу в чвертьфіналі змагань в Анже
WTA 125k
Анже, Франція
1/4 фіналу
(6) Даяна Ястремська - Маккартні Кесслер - 5:7, 6:3, 7:6(9)
Для багатьох очевидною фавориткою зустрічі здавалась саме Даяна Ястремська. І українська тенісистка почала матч так, як і належить спортсменці із куди вищими теоретичними шансами на перемогу. Даяна вийшла переможницею із обміну брейками в середині партії і повела в рахунку - 5:2. Але саме в цей момент у Ястремської трапився вкрай невдалий відрізок. Українська тенісистка примудрилась програти 5 геймів поспіль і не дотягнула навіть до тай-брейку у, здавалося б, вже виграній партії. І це при тому, що як на власній подачі, так і на прийомі, у Даяни були сет-боли - Ястремська не реалізувала три таких м`ячі.
В другому сеті також трапився обмін брейками, із якого переможницею вийшла саме українська тенісистка. Даяна тричі відзначилась на прийомі, а от Кесслер зуміла відповісти на це тільки двома брейками. Ястремська знову вела в рахунку - 5:2, але цього разу віддавати ініціативу вона не збиралась і з першої ж спроби подала на перемогу в сеті.
Вирішальний відрізок матчу знову почався зі швидкого брейку у виконанні Даяни. Більше того, за кілька хвилин вона могла зміцнити свою перевагу, але не реалізувала потрійний брейк-поінт. Маккартні надихнулась втриманим геймом і одразу ж оформила зворотній брейк. А у восьмому геймі американська тенісистка ще раз взяла гейм на прийомі і вийшла подавати на перемогу.
Ястремська вистояла. Даяна не тільки відігралась, але й вдруге поспіль відзначилась на прийомі, але сама також не зуміла подати на матч. У підсумку доля матчу вирішилась на тай-брейці, який вийшов максимально бойовим. Його Ястремська виграла із рахунком 11:9.
У півфіналі змагань в Анже Даяна Ястремська зіграє проти переможниці матчу між Ерікою Андреєвою та Кларою Бюрель.
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