Даяна Ястремська на тай-брейці вирішального сету вириває перемогу в чвертьфіналі змагань в Анже

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробивається у півфінал змагань категорії WTA 125k у французькому Анже. На стадії 1/4 фіналу Даяна здобула максимально непросту перемогу над представницею США Маккартні Кесслер, яка займає 235-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Даяна, яка отримала на турнірі 6-й номер посіву, витратила майже три години ігрового часу.





WTA 125k

Анже, Франція

1/4 фіналу





(6) Даяна Ястремська - Маккартні Кесслер - 5:7, 6:3, 7:6(9)





Для багатьох очевидною фавориткою зустрічі здавалась саме Даяна Ястремська. І українська тенісистка почала матч так, як і належить спортсменці із куди вищими теоретичними шансами на перемогу. Даяна вийшла переможницею із обміну брейками в середині партії і повела в рахунку - 5:2. Але саме в цей момент у Ястремської трапився вкрай невдалий відрізок. Українська тенісистка примудрилась програти 5 геймів поспіль і не дотягнула навіть до тай-брейку у, здавалося б, вже виграній партії. І це при тому, що як на власній подачі, так і на прийомі, у Даяни були сет-боли - Ястремська не реалізувала три таких м`ячі.





В другому сеті також трапився обмін брейками, із якого переможницею вийшла саме українська тенісистка. Даяна тричі відзначилась на прийомі, а от Кесслер зуміла відповісти на це тільки двома брейками. Ястремська знову вела в рахунку - 5:2, але цього разу віддавати ініціативу вона не збиралась і з першої ж спроби подала на перемогу в сеті.





Вирішальний відрізок матчу знову почався зі швидкого брейку у виконанні Даяни. Більше того, за кілька хвилин вона могла зміцнити свою перевагу, але не реалізувала потрійний брейк-поінт. Маккартні надихнулась втриманим геймом і одразу ж оформила зворотній брейк. А у восьмому геймі американська тенісистка ще раз взяла гейм на прийомі і вийшла подавати на перемогу.





Ястремська вистояла. Даяна не тільки відігралась, але й вдруге поспіль відзначилась на прийомі, але сама також не зуміла подати на матч. У підсумку доля матчу вирішилась на тай-брейці, який вийшов максимально бойовим. Його Ястремська виграла із рахунком 11:9.





У півфіналі змагань в Анже Даяна Ястремська зіграє проти переможниці матчу між Ерікою Андреєвою та Кларою Бюрель.





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