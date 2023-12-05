Даяна Ястремська з вольової перемоги розпочинає виступи на Челленджері в Анже



Українська тенісистка Даяна Ястремська здобуває вкрай складну перемогу в першому раунді змагань категорії WTA 125k у французькому місті Анже, де вона отримала 6-й номер посіву. В трьох партіях Даяна обіграла володарку wild card місцеву спортсменку Тіфані Леметр, яка займає 507-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Ястремська витратила трохи менше двох годин ігрового часу. Українська тенісистка Даяна Ястремська здобуває вкрай складну перемогу в першому раунді змагань категорії WTA 125k у французькому місті Анже, де вона отримала 6-й номер посіву. В трьох партіях Даяна обіграла володарку wild card місцеву спортсменку Тіфані Леметр, яка займає 507-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Ястремська витратила трохи менше двох годин ігрового часу.





WTA 125k

Анже, Франція

1-й раунд





(6) Даяна Ястремська - (WC) Тіфані Леметр - 2:6, 6:2, 6:4





На самому початку зустрічі Даяна Ястремська програла гейм на власній подачі, а наприкінці першої партії ще раз дозволила суперниці відзначитися на прийомі. У підсумку стартова партія була більш ніж впевнено виграна французькою спортсменкою.





На початку другого сету Даяна знову відчула проблеми на власній подачі, але цього разу складний гейм українська тенісистка втримала. А з середини сету Ястремська вже повністю заволоділа ініціативою та із двома брейками завершила партію на свою користь.





Але у вирішальній партії Тіфані знову загострила боротьбу. Французька спортсменка знову повела із геймом на прийомі в активі, але Даяна відповіла одразу двома брейками поспіль. Подати на матч із першої спроби Ястремська не змогла, але за хвилину українська тенісистка знову відзначилась на прийомі і завершила зустріч.





В другому колі змагань в Анже Даяна Ястремська зіграє проти представниці Кіпру Ралуки Георгіани Сербан.





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